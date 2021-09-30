Суд признал двух пожарных виновными в халатности по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня"
15:00 30.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заводский районный суд Кемерова установил, что пожарные Сергей Генин и Андрей Бурсин, которые тушили пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в марте 2018 года, совершили халатность, передает корр. ТАСС из зала суда, где в четверг началось оглашение приговора по делу.
"Суд установил, что Генин Сергей Владимирович и Бурсин Андрей Сергеевич совершили халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в приговоре суда.
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