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Суд признал двух пожарных виновными в халатности по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня"

15:00 30.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заводский районный суд Кемерова установил, что пожарные Сергей Генин и Андрей Бурсин, которые тушили пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в марте 2018 года, совершили халатность, передает корр. ТАСС из зала суда, где в четверг началось оглашение приговора по делу.

"Суд установил, что Генин Сергей Владимирович и Бурсин Андрей Сергеевич совершили халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в приговоре суда.

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