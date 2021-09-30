Мурашко отметил высокие темпы распространения ковида в девяти регионах России
15:12 30.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация с заболеваемостью ковидом вызывает особую озабоченность в Подмосковье, Ивановской, Новгородской, Ульяновской, Ярославской, Курганской областях, Мордовии, Ингушетии и Красноярском крае. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Особенно мне хотелось бы отметить, что [наблюдается] высокий прирост [числа заболевших] в Московской области, в Новгородской [области], Мордовии, Ингушетии, Ивановской области, Ярославской, Красноярском [крае], Курганской области, Ульяновской области"- сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с новой инфекцией.
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