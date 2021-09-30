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Эрдоган утверждает, что РФ готова сотрудничать с Турцией в запуске ракет в космос

15:32 30.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Москва предложила Анкаре наладить сотрудничество в сфере запуска ракет в космос. Об этом турецкий лидер сообщил журналистам на борту самолета, возвращаясь с переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

"Мы говорили о космических исследованиях Турции. <...> Наши делегации и команды оценят, какие шаги могут быть предприняты в отношении космоса. После этого мы определим сроки и дорожную карту для этого. Надеюсь, мы продвинемся в этом вопросе. Другими словами, в космических исследованиях есть гораздо более продвинутое предложение. Они предложили, чтобы мы вместе работали над строительством одной платформы на суше и одной в море и запуском с них ракет в космос", - приводит его слова телеканал Эн-ти-ви.

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