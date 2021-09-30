Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг Новикомбанка

15:10

Рейтинговым агентством «Эксперт РА» повышен рейтинг кредитоспособности Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, до уровня ruA со стабильным прогнозом. Агентство оценило сильные конкурентные позиции Новикомбанка в финансовом обслуживании ключевых отраслей российской промышленности.

Как отмечают эксперты агентства, роль Нвикомбанка в обслуживании предприятий Ростеха неуклонно растет. По подсчетам «Эксперт РА» за 2019 - 2020 годы доля Новикомбанка в кредитном портфеле Ростеха выросла с 14,6% до 23%, в 2021 году она увеличится на 25%, также банк имеет высокую рентабельность, достаточный запас по капиталу и верную ликвидную позицию.

«Рентабельность и операционная эффективность банка рассматриваются как высокие. По данным РСБУ, за период с 01 июля 2020 года по 01 июля 2021 года ROE по прибыли после налогообложения составила около 17%, CIR=31%», — сообщается в отчете «Эксперт РА».

Долгосрочная перспектива предполагает увеличение масштабов бизнеса с нарастанием капитальной позиции на фоне поддержания высокой рентабельности, что по мнению «Эксперт РА», может дополнительно поддержать рейтинговую оценку банка.

«Мы ежедневно работаем над сохранением высоких показателей эффективности бизнеса, увеличением запаса капитала при соблюдении консервативной стратегии по риск-профилю и полноценном выполнении задач нашего акционера – Госкорпорации Ростех. Для нас очень важно, что независимые эксперты высоко оценивают результаты деятельности банка. Это является одним из условий расширения доступа к ресурсам государственных и частных компаний, Фондов, мерам господдержки, которые используются нами для улучшения условий финансирования клиентов», — отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.