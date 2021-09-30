Сбер открывает доступ к SberUnity — первой в России открытой платформе для объединения участников венчурного рынка

15:35

СберБанк создал SberUnity - единое цифровое пространство для организации прямых связей между стартапами, венчурными инвесторами и крупными технологическими компаниями, на его платформе до 2022 года планируется представить более 5 000 российских и зарубежных участников.

SberUnity призвана сформировать единую инфраструктуру в масштабах страны, способную объединить на одной основе отдельно стоящих игроков: венчурные инвесторы получат дополнительный инструмент для поиска стартапов, крупные компании смогут выбрать из перечня релевантные стартапы или разместить свои запросы на интересующие технологии, стартапы смогут просматривать запросы корпораций и напрямую откликаться на них.

На сегодняшний день на платформе размещено более 100 заявок на технологии от Сбера, «Северстали», Unilever, Группы НЛМК, IBM, «Сибура», NVidia, «Билайна», «МегаФона», «Магнита» и других компаний.

Также резиденты платформы получат доступ к сообществу, закрытым встречам, скидкам от партнеров и экосистемы Сбера на облачные сервисы для ведения бизнеса. Первая тысяча зарегистрированных на SberUnity стартапов получит доступ к образовательным вебинарам от 500 Global (ранее 500 Startups) и венчурных инвесторов Кремниевой долины.

База стартапов, инвесторов и технологических компаний будет постоянно пополняться и обновляться, на платформе запланирован функционал для эдвайзеров, акселераторов, институтов развития и других участников инновационной экосистемы. Планируется, что до конца 2022 года аудитория SberUnity будет насчитывать пять тысяч участников.