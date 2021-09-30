Глава Рады заявил, что президент Украины должен избираться только на один срок
16:00 30.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что президент Украины должен избираться только на один срок. Об этом он заявил на брифинге в четверг. Он напомнил, что именно с этой идеей нынешняя центральная власть страны шла на выборы в 2019 году.
"Я считаю, что президент должен идти на один срок. Если нет, то с середины срока те коллеги, которые были, - вы можете посмотреть историю нашего государства - начинали заниматься подготовкой ко второму [сроку]. А это очень часто плохо влияет на реализацию тех обещаний, которые давались до первого срока", - аргументировал он.
Разумков напомнил, что эта мысль была частью предвыборных обещаний нынешней украинской власти. "Нужно выполнять те обещания, которые ты даешь, во время избирательной кампании в частности. <...> Эта позиция четко закреплена в программе, с которой мы шли на выборы в 2019 году", - подчеркнул он.
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