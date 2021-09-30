Заболеваемость ковидом в России растет уже три недели - Попова

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ продолжается уже три недели на фоне очередного сезона роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом в четверг заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"В последние три недели на фоне сезонного подъема ОРВИ мы видим и подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией", - сказала она.