Журналист Доброхотов перешел российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска - ФСБ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главный редактор интернет- издания The Insider Роман Доброхотов перешел российско- украинскую границу в обход пунктов пропуска, в связи с чем в отношении него возбуждено дело. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности выявлен и задокументирован факт незаконного пересечения в августе 2021 года государственной границы Российской Федерации в направлении Украины главным редактором интернет-издания The Insider Романом Доброхотовым при посредничестве иных лиц", - сообщили в спецслужбе.

Установлено, что в ночь на 1 августа он прибыл в приграничный с Украиной населенный пункт Колещатовка Воронежской области. "Далее в нарушение действующего законодательства он скрытно в пешем порядке убыл на украинскую территорию в обход установленных пунктов пропуска. На основании полученных данных органами безопасности возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы)", - сообщили в ФСБ.