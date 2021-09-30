Журналист Доброхотов перешел российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска - ФСБ
16:32 30.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главный редактор интернет- издания The Insider Роман Доброхотов перешел российско- украинскую границу в обход пунктов пропуска, в связи с чем в отношении него возбуждено дело. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности выявлен и задокументирован факт незаконного пересечения в августе 2021 года государственной границы Российской Федерации в направлении Украины главным редактором интернет-издания The Insider Романом Доброхотовым при посредничестве иных лиц", - сообщили в спецслужбе.
Установлено, что в ночь на 1 августа он прибыл в приграничный с Украиной населенный пункт Колещатовка Воронежской области. "Далее в нарушение действующего законодательства он скрытно в пешем порядке убыл на украинскую территорию в обход установленных пунктов пропуска. На основании полученных данных органами безопасности возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы)", - сообщили в ФСБ.
НОВОСТИ
- 16:12 30.09.2021
- Заболеваемость ковидом в России растет уже три недели - Попова
- 16:00 30.09.2021
- Глава Рады заявил, что президент Украины должен избираться только на один срок
- 15:35 30.09.2021
- Сбер открывает доступ к SberUnity — первой в России открытой платформе для объединения участников венчурного рынка
- 15:32 30.09.2021
- Эрдоган утверждает, что РФ готова сотрудничать с Турцией в запуске ракет в космос
- 15:12 30.09.2021
- Мурашко отметил высокие темпы распространения ковида в девяти регионах России
- 15:10 30.09.2021
- Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг Новикомбанка
- 15:00 30.09.2021
- Суд признал двух пожарных виновными в халатности по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня"
- 14:50 30.09.2021
- Сбер и Федеральная нотариальная палата запустили «Электронные исполнительные надписи»
- 14:42 30.09.2021
- Андрей Воробьев открыл первое заседание Мособлдумы после выборов
- 14:40 30.09.2021
- Сбер разработал робота-тренера, который учит сотрудников банка общаться с должниками
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать