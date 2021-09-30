Минобороны КНР назвало сотрудничество AUKUS по атомным подлодкам передачей ядерного оружия
17:12 30.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Передача США и Великобританией технологий строительства атомных субмарин является в чистом виде актом распространения ядерного оружия. Об этом в четверг на регулярной пресс-конференции заявил официальный представитель Министерства обороны КНР, старший полковник У Цянь.
"США и Великобритания, являясь ядерными державами, экспортируют Австралии, которая не входит в ядерный клуб, такие сверхчувствительные технологии, как атомные подводные лодки и пригодный для создания ядерного оружия высокообогащенный уран", - отметил он. "Однако у механизмов МАГАТЭ нет возможности проводить эффективную верификацию. Это в чистом виде акт распространения ядерного оружия", - добавил представитель ведомства.
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