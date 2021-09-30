Сбер открыл регистрацию на международное онлайн-соревнование AI Journey Contest 2021 с призовым фондом более 8 млн рублей
17:22 30.09.2021
Сбер начал приём заявок для участия в ежегодном онлайн-соревновании по искусственному интеллекту (ИИ) — AI Journey Contest 2021, — проводящемуся совместно с ведущими технологическими компаниями с 2016 года. В этом году AI Journey Contest впервые пройдет на платформе DSWorks, работающей на мощностях суперкомпьютера «Кристофари», самого мощного в России, и тоже созданного Сбером.
Победители соревнований разделят призовой фонд в размере восьми миллионов рублей, лучшие решения будут награждаться на конференции AI Journey 2021 в ноябре. Пройти регистрацию и решить предложенные задания можно до 31 октября 2021 года. В соревнованиях могут принять участие лица старше 18 лет.
Задачи, предложенные участникам соревнований:
1. Fusion Brain Challenge — обучение мультимодальных, multi-task- и мультиязычных моделей. В рамках задачи предлагается создать модель, способную качественно решить каждую из предложенных подзадач:
1.1 Zero-shot Object Detection — определение класса, местоположения и масштаба объекта, изображенного на фотографии;
1.2 Visual Q&A — генерация текстового ответа на вопрос по представленному изображению;
1.3 Handwritten Text Recognition — распознавание рукописного текста на изображении;
1.4 Code2code Translation — перевод с языка программирования Java на Python;
2. NoFireWithAI — задача в области AI for Social Good в партнёрстве с МЧС России. Модель должна прогнозировать вероятность возникновения природных пожаров, ее планируется использовать для предупреждения чрезвычайных ситуаций.
3. AITrain — задача, разрабатываемая в партнёрстве с холдингом «РЖД». Предлагается создать модель определения элементов железнодорожной инфраструктуры и препятствий на пути поездов по имеющимся фотографиям, задача важна для создания интеллектуальных схем, способствующих снижению влияния человеческого фактора.
AI Journey стала самым масштабным в мире мероприятием по ИИ и анализу данных в прошлом году, в конференции приняло участие около 30 тысяч специалистов более чем из 100 стран, выступило 225 спикеров, а их доклады посмотрели в общей сложности более 30 миллионов раз.
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