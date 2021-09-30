Россия и Индия взаимно разместят у себя наземные станции навигационных систем - Роскосмос

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия разместит на территории РФ наземные станции своих навигационных систем, предоставив России возможность разместить на своей территории системы ГЛОНАСС. Об этом говорится в годовом отчете Роскосмоса.

"Ведется работа по взаимному паритетному размещению наземных станций сбора измерений российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и индийской региональной навигационной спутниковой системы "Навик" (NavIC) на территориях Республики Индии и Российской Федерации соответственно, а также по взаимному паритетному размещению наземных станций сбора измерений системы ГЛОНАСС и китайской Beidou на территории КНР и Российской Федерации соответственно", - говорится в документе.