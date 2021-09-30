Сбербанк предложил должникам помощь в продаже недвижимости для погашения «просрочки»

17:54

В ходе форума «Лидеры цифрового развития» Сбер сообщил о тестировании нового сервиса, благодаря которому можно будет подать заявку добровольную реализацию имущества по просроченным залоговым кредитам, на сегодняшний день пилотный проект запущен в СберБанк Онлайн.

У кредиторов, имеющих залоговые обязательства с просроченной задолженностью от 10 дней, будет возможность подать заявку на реализацию имущества дистанционно. Сервис предполагает продажу недвижимости, которая является залогом по кредиту, для закрытия долга полностью или частично за счет средств от продажи, при желании клиента банк окажет помощь в поиске покупателей и проведении сделки.

После оформления клиентом заявки на реализацию имущества в Сбербанк Онлайн, с ним свяжется сотрудник контактного центра для начала работы по конкретному кредиту и объекту.

«Реализация данного цифрового продукта — кропотливый труд. Сама по себе добровольная реализация имущества по залоговым кредитам — сложная процедура, новым сервисом мы хотим упростить точку входя для клиента. Сервис сейчас находится на этапе тестирования, мы смотрим на отклики и реакцию клиентов, чтобы понять, как сделать его максимально удобным и простым. Важно и то, что добровольная реализация имущества предполагает активное участие клиента в процессе поиска покупателя, поэтому высок шанс проведения сделки по максимально выгодной стоимости», — поделился директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка, Денис Кузнецов.