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Финские заводчики начнут вакцинировать норок от коронавируса

18:20 30.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финские заводчики пушных зверей первыми в ЕС начнут вакцинировать норок от коронавируса. Об этом сообщается в распространенном в четверг заявлении Финской ассоциации заводчиков пушных зверей (FIFUR).

"Финская пушная промышленность станет первым оператором в ЕС, который будет вакцинировать животных против коронавируса", - сказала глава FIFUR Марья Тиура.

В организации указали, что Финское агентство продуктов питания выдало разрешение на применение вакцины для норок, разработанной FIFUR совместно с группой ученых Хельсинкского университета. Вакцина получила название FurcoVac ("Фурковак") и является экспериментальным препаратом, соответствующим требованиям властей, предъявляемым к подобным лекарствам.

Создание вакцины началось осенью 2020 года с целью предотвратить возможное распространение вируса на финских фермах.

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