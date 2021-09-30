Финские заводчики начнут вакцинировать норок от коронавируса
18:20 30.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Финская пушная промышленность станет первым оператором в ЕС, который будет вакцинировать животных против коронавируса", - сказала глава FIFUR Марья Тиура.
В организации указали, что Финское агентство продуктов питания выдало разрешение на применение вакцины для норок, разработанной FIFUR совместно с группой ученых Хельсинкского университета. Вакцина получила название FurcoVac ("Фурковак") и является экспериментальным препаратом, соответствующим требованиям властей, предъявляемым к подобным лекарствам.
Создание вакцины началось осенью 2020 года с целью предотвратить возможное распространение вируса на финских фермах.
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