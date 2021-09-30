Налоги от акцизов на крепкий алкоголь в 2022 г. принесут бюджету РФ 38 млрд руб
19:10 30.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
При этом, в частности, в Республике Татарстан этот показатель оценивается в объеме 9,3 млрд руб., в Республике Мордовия - 3,7 млрд руб., в Омской области - 3,4 млрд руб.
Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, передача в бюджеты субъектов РФ дополнительно 4% доходов от акцизов на крепкий алкоголь позволит обеспечить поступления в региональные бюджеты около 9-10 млрд руб.
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