«Подмосковные школы и вузы входят в топ российских»: Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем Московской области

19:16

Фото Константина Семенца



Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил жителей региона с предстоящим Днем Московской области. В преддверии праздника, который будут отмечать в воскресенье, губернатор вручил государственные и областные награды.

«Каждый из здесь присутствующих старается делать все, чтобы обеспечить перемены, развитие Московской области. Это и врачи, спасающие жизни в период пандемии, оказывающие плановую помощь. Это и наши учителя, педагоги. В ТОП-100 школ страны входит уже 11 из Подмосковья, а в ТОП-100 университетов – все наши университеты, – сказал губернатор. – Сегодня наш приоритет – это качество жизни. Самая большая динамика прироста населения в стране – в Московской области. Потому что качество жизни здесь лучше. Люди приезжают реализовывать себя. В системе мегаполиса качество жизни определяется инфраструктурой. Поэтому все президентские проекты, например, ЦКАД, М5 «Урал», «Москва-Казань», модернизация путепроводов, имеют для нас принципиальное значение».

Высшая награда региона – «Почетный гражданин Московской области» – вручена главврачу Воскресенской районной больницы №2 Юрию Райхману и председателю Совета депутатов городского округа Домодедово Леониду Ковалевскому, возглавлявшему этот муниципалитет 28 лет.

«Юрий Наумович Райхман – человек, с которым по Воскресенску невозможно просто пройти, потому что все его останавливают и благодарят. Он работает здесь 17 лет, а в профессии – 40. Спасибо за ваш труд, Юрий Наумович, – сказал губернатор. – Леонид Павлович Ковалевский – тоже наша легенда, всегда развивал, вкладывал в свою территорию все, что можно. Не случайно показатели Домодедова на высоком уровне по всем направлениям».

Орден Пирогова получила врач Талдомской ЦРБ Мария Агеева. В пик пандемии она проживала в инфекционном корпусе, поставила на ноги более 250 пациентов. Фельдшер скорой помощи Илья Кошмин удостоен Медали Луки Крымского. Работал в «красной зоне», сделал свыше 180 выездов.

Почетное звание «Заслуженный артист РФ» присвоено артисту Центра развития театрального искусства «Московский Губернский драмтеатр» Александру Тютину.

Орденов «За заслуги перед Московской областью» I степени удостоены худрук Московского джазового оркестра, народный артист РФ Игорь Бутман и гендиректор АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин.