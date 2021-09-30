«Подмосковные школы и вузы входят в топ российских»: Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем Московской области
19:16 30.09.2021
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Фото Константина Семенца
«Каждый из здесь присутствующих старается делать все, чтобы обеспечить перемены, развитие Московской области. Это и врачи, спасающие жизни в период пандемии, оказывающие плановую помощь. Это и наши учителя, педагоги. В ТОП-100 школ страны входит уже 11 из Подмосковья, а в ТОП-100 университетов – все наши университеты, – сказал губернатор. – Сегодня наш приоритет – это качество жизни. Самая большая динамика прироста населения в стране – в Московской области. Потому что качество жизни здесь лучше. Люди приезжают реализовывать себя. В системе мегаполиса качество жизни определяется инфраструктурой. Поэтому все президентские проекты, например, ЦКАД, М5 «Урал», «Москва-Казань», модернизация путепроводов, имеют для нас принципиальное значение».
Высшая награда региона – «Почетный гражданин Московской области» – вручена главврачу Воскресенской районной больницы №2 Юрию Райхману и председателю Совета депутатов городского округа Домодедово Леониду Ковалевскому, возглавлявшему этот муниципалитет 28 лет.
«Юрий Наумович Райхман – человек, с которым по Воскресенску невозможно просто пройти, потому что все его останавливают и благодарят. Он работает здесь 17 лет, а в профессии – 40. Спасибо за ваш труд, Юрий Наумович, – сказал губернатор. – Леонид Павлович Ковалевский – тоже наша легенда, всегда развивал, вкладывал в свою территорию все, что можно. Не случайно показатели Домодедова на высоком уровне по всем направлениям».
Орден Пирогова получила врач Талдомской ЦРБ Мария Агеева. В пик пандемии она проживала в инфекционном корпусе, поставила на ноги более 250 пациентов. Фельдшер скорой помощи Илья Кошмин удостоен Медали Луки Крымского. Работал в «красной зоне», сделал свыше 180 выездов.
Почетное звание «Заслуженный артист РФ» присвоено артисту Центра развития театрального искусства «Московский Губернский драмтеатр» Александру Тютину.
Орденов «За заслуги перед Московской областью» I степени удостоены худрук Московского джазового оркестра, народный артист РФ Игорь Бутман и гендиректор АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин.
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