Сбер выступил с предложениями по развитию рынка производных финансовых инструментов
20:14 30.09.2021
Сбер выступил с предложениями по развитию рынка производных финансовых инструментов
Сбер стал платиновым партнером XVI Международного форума «Российский рынок производных финансовых инструментов» (Derivatives 2021), который состоялся 30 сентября.
В различных дискуссиях форума приняли участие специалисты Сбербанка: Алексей Лякин, вице-президент, директор казначейства, Борис Шерайзин, руководитель трейдинга; Евгений Агешин, руководитель управления клиентских операций; Павел Перельдик, глава отдела по торговым операциям с валютными и процентными деривативами; Ляйля Вильданова, исполнительный директор центра правового сопровождения срочного рынка и клиентских операций. Они рассказали о том, как Сбер работает с производными финансовыми инструментами (ПФИ), и внесли свои предложения по развитию данного рынка.
«Один из трендов, который оказывает влияние на рынок ПФИ в России, – это уход от ставки LIBOR в рамках мировой реформы финансовых индикаторов, – отметил Алексей Лякин. – При переходе на новые безрисковые индикаторы банкам необходимо иметь в виду ряд нюансов, в частности – в практику придется внедрить новый подход при начислении процентов по сделке, учитывать, что существуют разные варианты усреднения значений индикатора за процентный период. Также важна широкая коммуникация с клиентами, т.к. в отличие от банков, многие клиенты не следили за ходом реформы индикаторов и не знакомы с особенностями новых индикаторов».
Ознакомиться с материалами на тему «Как подготовиться к отмене ставки LIBOR» можно на сайте СБЕР.про.
Алексей Лякин также отметил, что опыт мировой реформы будет полезен для развития российских безрисковых индикаторов. В частности, полученный Сбербанком опыт заключения сделок с SOFR и доработка IT инфраструктуры под SOFR позволит банку использовать российские овернайт индикаторы Ruonia или Rusfar.
Борис Шерайзин, руководитель трейдинга Сбербанка, сообщил, что сегодня меньше 10% российских компаний используют ПФИ для управления рыночными рисками, в то время как в развитых странах этот показатель превышает 80%. Он пояснил, что развитие культуры хеджирования приведет к формированию целого ряда позитивных эффектов. Для компаний это снижение вероятности дефолта, стоимости внешнего финансирования и волатильности денежного потока. Для банков — минимизация рыночных и кредитных рисков, а также расходов на резервы. Для бюджета — лучшая предсказуемость доходных и расходных статей, стабильность в стрессовых сценариях.
Как отметил Борис Шерайзин, инфраструктура рынка ПФИ уже готова к внедрению эффективных практик хеджирования. Банки предлагают широкий перечень ПФИ, создали соответствующие продукты и инфраструктуру, обладают необходимой экспертизой. На российских биржах торгуются товарные, валютные и процентные инструменты. Объем внебиржевых и биржевых ПФИ, как и количество инструментов, постепенно растет.
Вместе с тем есть и факторы, которые сдерживают развитие практики управления рыночными рисками. Это ограничения Налогового кодекса РФ и риски переквалификации сделки, обязательный централизованный клиринг и риски внедрения обязательного маржирования для хеджирующих сделок, отсутствие стимулов для системного управления рыночными рисками, отсутствие экспертизы и наличие негативного опыта. В качестве путей решения этих проблем было предложено снижение налоговых рисков хеджирования для компаний, освобождение хеджирующих внебиржевых ПФИ от обязательного централизованного клиринга и маржирования.
Евгений Агешин, руководитель управления клиентских операций Сбербанка, объяснил, что за последний год изменилась структура портфеля сделок с производными финансовыми инструментами. Значительно выросла популярность процентных деривативов (свопы, опционы, в том числе со встроенными барьерами), а также деривативов на товарно-сырьевые активы (цветные и драгоценные металлы, сталь, уголь, нефтепродукты, софты). Доля валютно-процентных свопов и валютных деривативов снизилась. Этому способствовали колебания процентных ставок, высокая волатильность цен на сырье, перевод финансирования корпоративных клиентов на плавающие ставки. По его мнению, стоит ожидать продолжения таких тенденций и в 2022 году. Спикер банка также высказал ряд предложений по формированию новых сегментов российского рынка деривативов и росту синергии между внебиржевым и биржевым рынками ПФИ.
По словам Павла Перельдика, главы отдела по торговым операциям с валютными и процентными деривативами Сбербанка, с 2017 года локальный рынок рублевых процентных ПФИ вырос в 7,5 раза (по данным Национального расчетного депозитария). Основным, но не доминирующим индикатором остается МОСПРАЙМ. Доля ключевой ставки неизменно растет, индикатора RUONIA — падает. Несмотря на существенный рост, рынок до сих пор невелик — и в сравнении с рынками других развивающихся стран, и в сравнении с потребностями клиентов Сбера, который активно наращивает кредитование по плавающим ставкам.
XVI Международный форум «Российский рынок производных финансовых инструментов» https://financevent.ru/DERIVATIVES/ был посвящен различным аспектам ПФИ. Его участники рассмотрели такие вопросы, как цели и задачи развития российского рынка, международные тенденции и новые технологии, новации биржевого срочного рынка и рынка стандартизированных ПФИ с центральным контрагентом, структура ликвидности российского рынка процентных ПФИ в разрезе индикаторов, товарные деривативы как инструменты хеджирования и инвестирования, перспективы допуска пенсионных средств на внебиржевой рынок процентных ПФИ, реформы рынка ПФИ G20, регулирование рынка, обновление стандартной документации (РИСДА) и другие.
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