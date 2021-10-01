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ФСБ утвердила перечень запрещенных к передаче за границу сведений, не содержащих гостайну

09:00 01.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ утвердила приказ с перечнем данных, не содержащих гостайну, которые запрещено передавать третьим странам. Лица, передающие данную информацию, могут быть признаны иностранными агентами. Это следует из документа, опубликованного в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Приказываю утвердить прилагаемый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранным государством, его государственными органами, международной или иностранной организацией, иностранными гражданами или лицами без гражданства могут быть использованы против безопасности Российской Федерации", - говорится в документе, подписанном директором ФСБ Александром Бортниковым.

Приказ издан в соответствии со ст. 2.1 федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации". Исходя из смысла статьи, лица, передающие указанный в документе перечень данных, могут быть признаны иностранными агентами.

Приказ был разработан в июле этого года. Сведения делятся на военные, не содержащие гостайну, и военно- технические, не содержащие гостайну. Полный список таких сведений включает 60 пунктов.

Среди них сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической и оперативной обстановки, информация о дислокации, численности и наименовании воинских частей, финансовом обеспечении войск, а также о преступлениях в армии и ее моральном состоянии. Также целый ряд пунктов посвящен защите информации об отечественной космической программе.

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