Нелегальных мигрантов с сегодняшнего дня начнут выдворять из России

09:32 Источник: Эхо Москвы

Нелегальных мигрантов сегодня начнут выдворять из России. Накануне истекли послабления, которые по распоряжению президента действовали полтора года из-за эпидемии коронавируса.

Большие очереди в миграционные центры из иностранцев, которые стремились успеть оформить законный статус в России. Ситуация, которая была в конце июня, повторилась и на этой неделе. Об этом рассказали в Федерации мигрантов России и сообщали СМИ. Однако если несколько месяцев назад президент дал нелегалам возможность урегулировать свой правовой статус до конца сентября, теперь же срок их временного пребывания не продлили. Вчера истёк временный запрет на высылку нелегалов, который из-за эпидемии действовал с апреля прошлого года. Независимая газета в начале недели сообщила, что с завтрашнего дня на нарушителей миграционных законов начнутся облавы. В МВД напомнили, что оформить законный статус в России приезжим из других стран необходимо как можно скорее, сообщив, что иначе их начнут выдворять или депортировать из страны с последующим запретом на въезд. Иностранцев, вставших на миграционный учёт, мера не затронет. В случае если срок их документов истечёт, они смогут их продлить до конца года.

По данным МВД в России сейчас около 7 миллионов иностранцев, из них больше миллиона встали на миграционный учёт. Эхо Москвы