Саакашвили заявил, что уже находится в Грузии

10:00 Источник: Интерфакс

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. "Доброе утро Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет", - написал Саакашвили, которого цитируют грузинские СМИ.

В свою очередь в МВД Грузии журналистам заявили, что не располагают информацией о нахождении Саакашвили на грузинской территории.