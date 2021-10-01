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НОВОСТИ

Саакашвили заявил, что уже находится в Грузии

10:00 01.10.2021 Источник: Интерфакс

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. "Доброе утро Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет", - написал Саакашвили, которого цитируют грузинские СМИ.

В свою очередь в МВД Грузии журналистам заявили, что не располагают информацией о нахождении Саакашвили на грузинской территории.

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