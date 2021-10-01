Транзит российского газа через Украину в Венгрию прекращен - оператор ГТС Украины

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Транзит российского природного газа через территорию Украины в Венгрию прекращен с пятницы, 1 октября. Об этом говорится в сообщении компании "Оператор ГТС Украины".

"01 октября 2021 года с началом новых газовых суток (07:00) остановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии", - отмечается в нем.