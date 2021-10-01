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В России начался осенний призыв в армию

10:32 01.10.2021 Источник: Эхо Москвы

Осенний призыв в армию сегодня стартует в России. Министерство обороны планирует отправить в армию более 127 тысяч человек. Это на несколько тысяч меньше чем количество призывников минувшей весной. Серьёзных отличий по сравнению с призывами прошлых лет не будет, заверил начальник Главного мобилизационного управления Генштаба. Евгений Бурдинский обещал, что военные предпримут усилия, чтобы не допустить распространения коронавируса, гриппа и ОРВИ среди призывников.

Для этого в минобороны рапортовали, что военкоматы обеспечены всем необходимым, в том числе масками и экспресс-тестами на ковид. В главном центре военно-врачебной экспертизы ведомства сказали, что повысили требования к здоровью призывников. Ограничения ввели в отношении людей с риском внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а также больных туберкулёзом. В Минобороны также отметили, что не намерены полностью отказываться от призыва на срочную службу в армию сроком на 1 год, при этом рапортовали, что растет число военнослужащих-контрактников.

Министр обороны ранее отчитался, что основной состав Вооруженных сил привит от коронавирусной инфекции. По словам Сергея Шойгу вакцинированы более 900 тысяч человек.  Эхо Москвы

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