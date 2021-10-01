В десятку лучших российских изобретений XXI века вошли два изобретения предприятий Росатома
10:22 01.10.2021
По итогам двух прошедших десятилетий XXI века Роспатент выбрал 10 лучших изобретений России, два патента, входящих в призовую десятку, принадлежат предприятиям Госкорпорации Росатом. Жюри онлайн-голосованием выбрало наиболее перспективные патенты из представленных 138 запатентованных изобретений, созданных за последние 20 лет российскими учеными. Церемония награждения состоялась 29 сентября в Москве, на юбилейной XXV Международной конференции Роспатента «Формирование экосистемы интеллектуальной собственности». Представителям патентообладателей были вручены дипломы Роспатента.
В десятку лучших вошло два изобретения, принадлежащих Госкорпорации Росатом: «Способ когерентного сложения лазерного излучения в многоканальных непрерывных лазерах» и «малоактивируемая жаропрочная радиационностойкая сталь».
«Способ когерентного сложения лазерного излучения в многоканальных непрерывных лазерах» относится к области лазерной техники и может найти применение в различных областях техники, где требуется использование лазерного излучения с высокой плотностью мощности. Способ разработан специалистами РФЯЦ-ВНИИЭФ (организация Госкорпорации «Росатом»).
«Малоактивируемая жаропрочная радиационностойкая сталь» создана специалистами Высокотехнологического НИИ неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара. Сталь имеет гораздо более короткий период спада активности после облучения в реакторе, (100-200 лет), после чего ее разрешено будет использовать снова. Малоактивируемые конструкционные материалы существенно повышают эффективность использования ядерного и термоядерного топлива.
После объявления победителей Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС), подведомственный Роспатенту, продолжит развивать проект. Доступ к проекту получат библиотеки образовательных организаций, Центры технологий и инноваций, образовательные центры и детские технопарки. Также материалы будут размещены на ресурсах Роспатента, Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР).
НОВОСТИ
- 10:32 01.10.2021
- В России начался осенний призыв в армию
- 10:20 01.10.2021
- ЕСПЧ запретил депортировать в Узбекистан правозащитницу Чупик
- 10:05 01.10.2021
- Транзит российского газа через Украину в Венгрию прекращен - оператор ГТС Украины
- 10:00 01.10.2021
- Саакашвили заявил, что уже находится в Грузии
- 09:32 01.10.2021
- Нелегальных мигрантов с сегодняшнего дня начнут выдворять из России
- 09:20 01.10.2021
- Минфин спрогнозировал шестикратное снижение спроса на нефть к 2050 году
- 09:05 01.10.2021
- КНДР провела испытания новой зенитной ракеты - радио "Голос Кореи"
- 09:00 01.10.2021
- ФСБ утвердила перечень запрещенных к передаче за границу сведений, не содержащих гостайну
- 21:30 30.09.2021
- Из-за пандемии и санкций Роскосмос не выполнил часть госпрограмм в 2020 году
- 20:14 30.09.2021
- Сбер выступил с предложениями по развитию рынка производных финансовых инструментов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать