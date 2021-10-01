В Черкесске предотвращен теракт, который готовил житель КБР по указанию боевиков ИГ - ФСБ
11:00 01.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ предотвратила в Карачаево-Черкесии теракт, который готовил житель Кабардино- Балкарии по указанию боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности в городе Черкесске Карачаево-Черкесской Республики предотвращен террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов. Задержан осуществлявший его подготовку по указанию боевиков МТО "Исламское государство" житель Кабардино-Балкарской Республики, 2001 года рождения", - отметили в ЦОС.
Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.
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