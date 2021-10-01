Саакашвили опубликовал видеозапись, на которой он утверждает, что находится в Батуми
11:05 01.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в пятницу на своей странице в "Фейсбуке" опубликовал видеозапись, на которой утверждает, что прибыл в грузинский город Батуми.
"Вот мой Батуми. <...> Тут должен был быть мой батумский американский технологичный университет, который уничтожили. Сегодня у нас была бы уже вакцина, а также ковид не убил бы стольких людей. Я очень скучал по здешним местам. Сегодня сбылась моя мечта", - сказал он.
Ранее экс-глава республики написал в своем "Фейсбуке", что вернулся на родину спустя восемь лет после отъезда.
Вместе с тем в МВД Грузии корр. ТАСС сообщили, что Саакашвили не пересекал государственную границу.
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