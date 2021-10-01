"Интер РАО" увеличила экспорт электроэнергии в Китай на 90%
11:20 01.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генерирующая компания "Интер РАО" нарастила объем экспортных поставок электроэнергии в Китай на 90% в связи с поступившей от китайской стороны заявкой. Об этом сообщили в компании.
"Группа "Интер РАО" с 1 октября увеличила объем поставок электроэнергии в Китай в связи с поступившей заявкой Государственной электросетевой компании этой страны. По сравнению с плановыми объемами в октябре 2021 года рост составит около 90%, по сравнению с октябрем 2020 года - в два раза, по сравнению с допандемийным 2019 годом - также в два раза", - пояснили в компании.
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