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НОВОСТИ

Макрон назвал позорными слова малийского премьера о том, что Франция бросила его страну

12:00 01.10.2021 Источник: Эхо Москвы

Эмманюэль Макрон назвал позорными слова малийского премьера о том, что Франция бросила его страну.

Президент Франции сказал журналистам, что его шокировало высказывание Шогеля Кокаллы Майги. По мнению Макрона, оно неприемлемо и позорит правительство западноафриканской страны, которое даже не является таковым, поскольку возникло в результате двух госпереворотов.

Ранее премьер Мали сказал, что обратится к российской ЧВК, так как Франция решила свернуть антитеррористическую операцию в Мали.  Эхо Москвы

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