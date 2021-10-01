Макрон назвал позорными слова малийского премьера о том, что Франция бросила его страну
12:00 01.10.2021 Источник: Эхо Москвы
Эмманюэль Макрон назвал позорными слова малийского премьера о том, что Франция бросила его страну.
Президент Франции сказал журналистам, что его шокировало высказывание Шогеля Кокаллы Майги. По мнению Макрона, оно неприемлемо и позорит правительство западноафриканской страны, которое даже не является таковым, поскольку возникло в результате двух госпереворотов.
Ранее премьер Мали сказал, что обратится к российской ЧВК, так как Франция решила свернуть антитеррористическую операцию в Мали. Эхо Москвы
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