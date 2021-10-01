В России от ковида умерли 887 человек за сутки, это четвертый подряд максимум за пандемию
11:32 01.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 522, до 7 535 548, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 19 июля. В относительном выражении он составил 0,33%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 19 955, до 6 692 722. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 88,8% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 887 против 867 днем ранее, до 208 142. Таким образом, четвертый день подряд в стране обновляется максимум по числу умерших из-за коронавируса. Условная летальность инфекции (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,76%, следует из данных штаба.
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