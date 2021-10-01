В Москве второй день подряд выявляют почти 4 000 случаев заражения коронавирусом

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 993 против 3 998 днем ранее, до 1 637 913. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,24%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 64 против 62 днем ранее, до 29 044, следует из сообщения штаба.