На границе ДНР и ЛНР приступили к демонтажу первого таможенного поста
12:20 01.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Демонтаж таможенного поста "Дебальцево" начался в пятницу на границе Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщило Донецкое агентство новостей (ДАН).
По его информации, представители таможенной службы Миндоходов ДНР "начали демонтировать конструкции на посту - шлагбаумы, ограничительные знаки и прочее". Работы ведутся в рамках реализации Договора о создании единой таможенной территории (ЕТТ) и развития экономической интеграции между ДНР и ЛНР, который вступил в силу 30 сентября.
Соглашение предусматривает введение в республиках общего таможенного тарифа, единого порядка регулирования внешнеторговой деятельности, единой методологии статистики внешней и взаимной торговли, унифицированного законодательства в сфере таможенного регулирования, включая идентичные правила определения таможенной стоимости товаров и т. д. Договор также подразумевает упразднение таможенных постов на границе между республиками.
До настоящего времени между ДНР и ЛНР посты находились на всех четырех автомобильных пунктах пропуска: "Дебальцево", "Снежное", "Никишино" и "759-й км трассы М-03".
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