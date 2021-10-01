Где бы Саакашвили ни был, там цирк - Песков
13:00 01.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не считает своей темой вопрос о перемещениях экс-президента Грузии и бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили.
"Послушайте, там, где Саакашвили, там цирк", - сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы прибытии бывшего президента в Грузию.
"Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин", - продолжил пресс-секретарь российского лидера и заключил: "Слава Богу, [это] не наш вопрос". Он также отметил, что пока в Кремле "не видят никакого риска" дестабилизации в Грузии в связи с действиями Саакашвили.
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