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НОВОСТИ

Где бы Саакашвили ни был, там цирк - Песков

13:00 01.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не считает своей темой вопрос о перемещениях экс-президента Грузии и бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили.

"Послушайте, там, где Саакашвили, там цирк", - сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы прибытии бывшего президента в Грузию.

"Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин", - продолжил пресс-секретарь российского лидера и заключил: "Слава Богу, [это] не наш вопрос". Он также отметил, что пока в Кремле "не видят никакого риска" дестабилизации в Грузии в связи с действиями Саакашвили.

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