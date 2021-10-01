Средняя цена нефти Urals в сентябре выросла в 1,8 раза
13:05 01.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средняя цена российской экспортной нефти Urals в сентябре выросла в 1,8 раза в годовом выражении - до $72,46 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ.
"Средняя цена на нефть марки Urals в сентябре 2021 года сложилась в размере $72,46 за баррель, что в 1,8 раза выше, чем в сентябре 2020 года ($40,91 за баррель)", - отмечается в сообщении.
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