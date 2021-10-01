Кремль следит за ситуацией с ковидом в РФ, сейчас она вызывает беспокойство - Песков
14:00 01.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Регионы РФ принимают меры с учетом изменений эпидемиологической ситуации по коронавирусу, в Кремле смотрят за развитием ситуации, которая пока вызывает беспокойство. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас меры принимаются, что называется, на земле, регионы реагируют, вы видите, все по-разному, многие регионы вводят разные ограничения. Поэтому посмотрим, как [ситуация] будет развиваться дальше", - сказал Песков.
"Пока динамика плохая, которая вызывает беспокойство", - добавил представитель Кремля, отвечая на вопрос о росте показателей смертности.
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