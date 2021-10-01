Собянин открыл в Батееве клуб «Мой социальный центр» для пожилых горожан
13:30 01.10.2021
Сегодня, 1 октября, в международный День пожилых людей, мэр Москвы Сергей Собянин открыл городской клуб «Мой социальный центр» для людей старшего поколения, расположенный на ул. Алма-Атинская в районе Братеево.
«Такой специальный проект, который мы долго обсуждали с людьми старшего поколения, как наши социальные центры перепрофилировать, чтобы они не просто были какие-то бюрократические чиновничьи центры, где выдают пособия, начисляют и так далее, а где можно прийти и пообщаться, отдохнуть, в каком-то клубе поучаствовать, попеть, поплясать, пообщаться. Это же важно», — считает Сергей Собянин.
Также он напомнил о действующей в столице программе «Московское долголетие», в которой принимают участие около 400 тыс. человек, о том, что активно развивается сеть клубов для пожилых москвичей и отметил: «в продолжение «Московского долголетия» мы в этой же идеологии начали переделывать наши социальные центры и создавать новые. Сегодня уже 30 таких центров».
Вместе с центром в Братеево начали работу еще 8 центров, расположенных в районах Алексеевский, Бибирево, Бирюлево Западное, в Братеево на ул. Борисовские Пруды, Выхино-Жулебино, Котловка, Северный и пос. Киевский, — сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Сегодня в столице работает 21 клуб для жителей города старшего поколения, в которых со дня открытия побывало 350 тыс. жителей столицы. В центрах имеются клубы по интересам, такие как ЗОЖ, иностранные языки, технологии и многое другое. До конца 2021 года для посетителей откроют двери еще 12 объектов, таким образом, общее количество районных клубов «Мой социальный центр» вырастет до 33 и охватит более 20% московских районов.
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