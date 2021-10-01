Сбер признан лучшей финансирующей организацией в сфере ГЧП

13:55

Сбер получил премию «Росинфра» в номинации «Лучшая финансирующая организация». Награждение прошло в рамках Российской недели ГЧП. Также Банк победил в номинации «Лучший проект ГЧП в сфере детской инфраструктуры» за проект «Строительство образовательного комплекса на 4550 мест в Нижнем Новгороде и городском округе Бор Нижегородской области».

Как отметило жюри премии, благодаря значительному вкладу Сбера в развитие института государственно-частного партнёрства в стране, социально значимые объекты инфраструктуры в жилищной сфере, медицине и других областях возводятся в ускоренном режиме. В 2020 году банк одобрил финансирование 48 проектов ГЧП на общую сумму более 20 млрд рублей. В ходе Российской недели ГЧП, где Сбер выступил генеральным партнером, банк подписал ряд соглашений, способствующих достижению национальных целей РФ.



«Сбер, являясь лидером рынка финансирования проектов ГЧП, сформировал для этого направления широкую линейку специализированных банковских продуктов. Чтобы быстрее привлекать инвестиции на различных уровнях управления, мы внедрили коробочные решения и запустили конструктор концессионных соглашений, предобренных банком, который уже внедрён более чем в 15 отраслях. При этом мы принципиально не устанавливаем минимальный бюджет проектов и стараемся входить в сделки на ранней стадии, чтобы добиваться оптимальных условий и для концедента, и для концессионера», - отметил вице-президент Сбербанка, директор департамента по работе с государственным сектором Михаил Чачин.



СберБанк также выступает опорным банком по государственной программе «Развитие образования», привлекая внебюджетные инвестиции путём финансирования концессионеров, обеспечивая поддержку проектов на всех стадиях их исполнения. В проработке находится более 100 проектов, направленных на ликвидацию второй смены обучения в 34 регионах страны.



Банком учреждена специальная проектная компания СберИнфра для реализации образовательных, спортивных и коммунальных ГЧП-проектов и помощи в структурировании концессионных проектов любой отраслевой принадлежности.

Российская неделя ГЧП — крупнейшее мероприятие России, посвящённое привлечению инвестиций в развитие инфраструктуры. Более 70 субъектов РФ ежегодно формируют делегации для участия в конгрессе. Программа Недели традиционно построена вокруг наиболее актуальных вопросов привлечения инвестиций в инфраструктуру. Значительная часть повестки в этом году посвящена городскому развитию и реализации проектов ГЧП в социальной сфере — здравоохранении, образовании, туризме и спорте.

