Вопрос дальнейшего использования средств ФНБ прорабатывается кабмином - Песков
15:00 01.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ пока прорабатывает вопрос о том, как далее будут использоваться средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть целесообразность повышения порога, при котором можно тратить средства ФНБ, с 7% до 10% ВВП. Представителю Кремля задали вопрос, означает ли это решение, что в ближайшие годы средства ФНБ больше не будут направляться на инвестпроекты, кроме уже запланированных инвестиций.
"Сейчас этот вопрос прорабатывается в правительстве, - сказал Песков. - Там еще предстоит это проработать, просчитать в правительстве".
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