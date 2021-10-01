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Вопрос дальнейшего использования средств ФНБ прорабатывается кабмином - Песков

15:00 01.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ пока прорабатывает вопрос о том, как далее будут использоваться средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть целесообразность повышения порога, при котором можно тратить средства ФНБ, с 7% до 10% ВВП. Представителю Кремля задали вопрос, означает ли это решение, что в ближайшие годы средства ФНБ больше не будут направляться на инвестпроекты, кроме уже запланированных инвестиций.

"Сейчас этот вопрос прорабатывается в правительстве, - сказал Песков. - Там еще предстоит это проработать, просчитать в правительстве".

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