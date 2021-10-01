Путин подписал указ о проведении 12 октября первого заседания Госдумы нового созыва

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о первом заседании Госдумы VIII созыва, назначив его дату на 12 октября. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Созвать первое заседание Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 12 октября 2021 г. в 10 часов", - говорится в указе.

Согласно Конституции РФ, Госдума собирается на первое заседание на 30-й день после избрания, однако президент РФ может созвать заседание раньше этого срока. Первое заседание Госдумы открывает старейший по возрасту депутат. С момента начала работы нового созыва полномочия Госдумы прежнего созыва прекращаются.