Путин подписал указ о проведении 12 октября первого заседания Госдумы нового созыва
14:32 01.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ о первом заседании Госдумы VIII созыва, назначив его дату на 12 октября. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
"Созвать первое заседание Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 12 октября 2021 г. в 10 часов", - говорится в указе.
Согласно Конституции РФ, Госдума собирается на первое заседание на 30-й день после избрания, однако президент РФ может созвать заседание раньше этого срока. Первое заседание Госдумы открывает старейший по возрасту депутат. С момента начала работы нового созыва полномочия Госдумы прежнего созыва прекращаются.
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