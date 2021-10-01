Путин освободил Кузнецову с поста детского омбудсмена в связи с ее избранием в Госдуму

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена в связи с ее избранием в Государственную думу. Соответствующий указ главы государства опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Освободить Кузнецову Анну Юрьевну от должности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в связи с ее избранием депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва", - говорится в документе.

Другим указом президента от должности освобожден его советник Владимир Васильев, который также избран в нижнюю палату парламента.