Путин освободил Кузнецову с поста детского омбудсмена в связи с ее избранием в Госдуму
15:12 01.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена в связи с ее избранием в Государственную думу. Соответствующий указ главы государства опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
"Освободить Кузнецову Анну Юрьевну от должности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в связи с ее избранием депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва", - говорится в документе.
Другим указом президента от должности освобожден его советник Владимир Васильев, который также избран в нижнюю палату парламента.
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