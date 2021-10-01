На Украине снижены тарифы на электроэнергию для большинства населения на 14,3%
15:32 01.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тарифы на электроэнергию для жителей Украины, потребляющих до 250 киловатт-часов электроэнергии в месяц, снижены на 14,3%. Соответствующее решение правительства, принятое 11 августа, вступило в силу с пятницы.
Как отмечал ранее глава кабинета министров Денис Шмыгаль, для вышеозначенный категории потребителей тариф снижен до 1 гривны 44 копеек за киловатт-час (более 5 центов по текущему курсу). При этом для тех, кто потребляет более 250 киловатт-часов в месяц, тариф останется неизменным в размере 1,68 гривны за киловатт-час (более 6 центов),
В кабмине заявляли, что снижение тарифов коснется около 80% населения Украины. Новые тарифы будут действовать до конца отопительного сезона.
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