На протест Киева на подписание договора с Газпромом Орбан ответил "Договаривайтесь с русскими" - СМИ

16:00 Источник: Эхо Москвы

Фразой «Договаривайтесь с русскими» премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на протест Киева в связи с подписанием договора с «Газпромом». Газ будет поступать в Венгрию в обход Украины. В Киеве действия венгерских властей назвали экономически необоснованными и наносящими удар по двусторонним отношениям.

В Кремле сегодня заявили, что Россия выполняет свои обязательства по газовым контрактам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что претензии к России со стороны Украины были и будут, и большая часть этих претензий достаточно политизированы. Эхо Москвы