На протест Киева на подписание договора с Газпромом Орбан ответил "Договаривайтесь с русскими" - СМИ
16:00 01.10.2021 Источник: Эхо Москвы
Фразой «Договаривайтесь с русскими» премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на протест Киева в связи с подписанием договора с «Газпромом». Газ будет поступать в Венгрию в обход Украины. В Киеве действия венгерских властей назвали экономически необоснованными и наносящими удар по двусторонним отношениям.
В Кремле сегодня заявили, что Россия выполняет свои обязательства по газовым контрактам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что претензии к России со стороны Украины были и будут, и большая часть этих претензий достаточно политизированы. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 17:00 01.10.2021
- В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
- 16:32 01.10.2021
- Жительницу Пермского края приговорили к колонии после гибели ее детей при пожаре
- 16:12 01.10.2021
- Аэропорт Амстердама нанял свиней для борьбы с гусями
- 15:37 01.10.2021
- Андрей Воробьев: «Смысл «Активного долголетия» в том, чтобы каждый человек мог найти занятие по душе»
- 15:32 01.10.2021
- На Украине снижены тарифы на электроэнергию для большинства населения на 14,3%
- 15:12 01.10.2021
- Путин освободил Кузнецову с поста детского омбудсмена в связи с ее избранием в Госдуму
- 15:00 01.10.2021
- Вопрос дальнейшего использования средств ФНБ прорабатывается кабмином - Песков
- 14:32 01.10.2021
- Путин подписал указ о проведении 12 октября первого заседания Госдумы нового созыва
- 14:12 01.10.2021
- В США конфисковали крупную партию фальшивых долларов и евро из России
- 14:00 01.10.2021
- Кремль следит за ситуацией с ковидом в РФ, сейчас она вызывает беспокойство - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать