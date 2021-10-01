Аэропорт Амстердама нанял свиней для борьбы с гусями
16:12 01.10.2021 Источник: Газета.Ru
Аэропорт Амстердама Схипхол нанял свиней для разгона птиц со взлетной полосы, сообщает газета De Telegraaf.
Из-за уборки урожая свеклы на ближайших к взлетным полосам полях поселились гуси, представляющие большую опасность для самолетов во время взлета и посадки. Для борьбы с гусями руководство аэропорта арендовало у одного из местных фермеров 20 свиней, которые начали разгонять птиц.
«Они едят остатки урожая, так что гусям ничего не остается», — рассказал хозяин свиней.
Обычно для борьбы с пернатыми применяют либо технические средства, либо охотничьи породы птиц — соколов, ястребов или других хищников. Газета.Ru
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