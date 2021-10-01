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НОВОСТИ

Жительницу Пермского края приговорили к колонии после гибели ее детей при пожаре

16:32 01.10.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Суд приговорил к колонии жительницу Пермского края за гибель её детей при пожаре. Женщина получила один год и семь месяцев общего режима.

23 апреля 2021 г. она заперла дом, оставив четверых малолетних со включённым электрическим обогревателем. Детей спасти не удалось.

Обвиняемая полностью признала вину, говорится в сообщении региональной прокуратуры.  Говорит Москва

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