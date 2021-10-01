Жительницу Пермского края приговорили к колонии после гибели ее детей при пожаре
16:32 01.10.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Суд приговорил к колонии жительницу Пермского края за гибель её детей при пожаре. Женщина получила один год и семь месяцев общего режима.
23 апреля 2021 г. она заперла дом, оставив четверых малолетних со включённым электрическим обогревателем. Детей спасти не удалось.
Обвиняемая полностью признала вину, говорится в сообщении региональной прокуратуры. Говорит Москва
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