В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

17:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Свердловской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19. Она коснётся представителей нескольких отраслей.

Постановление подписал главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских. Согласно документу, с 5 октября прививка от коронавируса станет обязательной для учителей, госслужащих, а также работников органов власти. До 1 ноября они должны привиться первым компонентом вакцины, до 1 декабря — вторым. В противном случае работодатели будут переводить сотрудников на удалённую работу, сообщил региональный департамент информполитики. Говорит Москва