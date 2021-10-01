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НОВОСТИ

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

17:00 01.10.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Свердловской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19. Она коснётся представителей нескольких отраслей.

Постановление подписал главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских. Согласно документу, с 5 октября прививка от коронавируса станет обязательной для учителей, госслужащих, а также работников органов власти. До 1 ноября они должны привиться первым компонентом вакцины, до 1 декабря — вторым. В противном случае работодатели будут переводить сотрудников на удалённую работу, сообщил региональный департамент информполитики.  Говорит Москва

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