Археологи обнаружили в Китае сосуд с алкогольным напитком возрастом 5 тыс. лет

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские археологи обнаружили в центральной части страны сосуд с алкогольным напитком, возраст которого оценивают более чем в 5 тыс. лет. Об этом сообщило в пятницу агентство Синьхуа.

По его данным, артефакт был найден в провинции Хэнань в районе деревни Яньшао, где постоянно ведутся раскопки. Совместно с иностранными специалистами ученые КНР установили, что напиток был изготовлен путем ферментации злаковых культур. Однако агентство не уточняет, в каком виде и состоянии он сохранился, после того как пролежал под землей десятки столетий.

Как рассказал представитель команды археологов, нашедших этот артефакт, можно утверждать, что на территории данного региона, считающегося колыбелью китайской цивилизации, издревле успешно развивалось виноделие. В ходе анализа человеческих костей, обнаруженных там же, эксперты выявили фрагменты шелковой ткани. Таким образом было найдено еще одно подтверждение высокого уровня материальной культуры той эпохи.