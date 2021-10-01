В Белоруссии ликвидировали Хельсинкский комитет

17:40 Источник: Эхо Москвы

Власти Белоруссии ликвидировали Белорусский Хельсинкский комитет. Это была последняя зарегистрированная в республике правозащитная организация, отметили в местной ассоциации журналистов. Верховный суд страны принял решение по иску министерства юстиции, которое обвинило правозащитников в нарушении закона. В ведомстве посчитали таким нарушением оплату работы двух наблюдателей за президентскими выборами вы прошлом году. В Хельсинкском комитете обвинения отвергают. Эхо Москвы