В Белоруссии ликвидировали Хельсинкский комитет
17:40 01.10.2021 Источник: Эхо Москвы
Власти Белоруссии ликвидировали Белорусский Хельсинкский комитет. Это была последняя зарегистрированная в республике правозащитная организация, отметили в местной ассоциации журналистов. Верховный суд страны принял решение по иску министерства юстиции, которое обвинило правозащитников в нарушении закона. В ведомстве посчитали таким нарушением оплату работы двух наблюдателей за президентскими выборами вы прошлом году. В Хельсинкском комитете обвинения отвергают. Эхо Москвы
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