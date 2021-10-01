0
0
0
НОВОСТИ

В Белоруссии ликвидировали Хельсинкский комитет

17:40 01.10.2021 Источник: Эхо Москвы

Власти Белоруссии ликвидировали Белорусский Хельсинкский комитет. Это была последняя зарегистрированная в республике правозащитная организация, отметили в местной ассоциации журналистов. Верховный суд страны принял решение по иску министерства юстиции, которое обвинило правозащитников в нарушении закона. В ведомстве посчитали таким нарушением оплату работы двух наблюдателей за президентскими выборами вы прошлом году. В Хельсинкском комитете обвинения отвергают.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 01.10.2021
Археологи обнаружили в Китае сосуд с алкогольным напитком возрастом 5 тыс. лет
0
151
17:00 01.10.2021
В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
0
173
16:32 01.10.2021
Жительницу Пермского края приговорили к колонии после гибели ее детей при пожаре
0
177
16:12 01.10.2021
Аэропорт Амстердама нанял свиней для борьбы с гусями
0
220
16:00 01.10.2021
На протест Киева на подписание договора с Газпромом Орбан ответил "Договаривайтесь с русскими" - СМИ
0
275
15:37 01.10.2021
Андрей Воробьев: «Смысл «Активного долголетия» в том, чтобы каждый человек мог найти занятие по душе»
0
250
15:32 01.10.2021
На Украине снижены тарифы на электроэнергию для большинства населения на 14,3%
0
243
15:12 01.10.2021
Путин освободил Кузнецову с поста детского омбудсмена в связи с ее избранием в Госдуму
0
243
15:00 01.10.2021
Вопрос дальнейшего использования средств ФНБ прорабатывается кабмином - Песков
0
283
14:32 01.10.2021
Путин подписал указ о проведении 12 октября первого заседания Госдумы нового созыва
0
284

Возврат к списку