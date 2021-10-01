Союз белорусских писателей прекратил свое существование по решению суда
18:49 01.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный суд Белоруссии по иску Министерства юстиции ликвидировал общественное объединение "Союз белорусских писателей". Об этом сообщила в пятницу писательская организация в своем Telegram-канале.
"Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации общественного объединения "Союз белорусских писателей", - отмечается в сообщении организации. Гражданское дело о ликвидации объединения было возбуждено в середине августа нынешнего года.
Общественное объединение "Союз белорусских писателей" - старейшая творческая организация Белоруссии, она была создана в 1934 году. В его деятельности принимали участие народные поэты Белоруссии Янка Купала, Якуб Колас, Максим Танк, Нил Гилевич, Рыгор Бородулин, а также народные писатели Иван Шамякин, Иван Мележ, Кондрат Крапива и др. В 2005 году от союза отделилась группа писателей, которая создала "Союз писателей Беларуси".
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