Сбербанк оказывает содействие следственным органам по делу Марины Раковой

19:36

Марине Раковой, бывшей замминистра просвещения Российской Федерации, заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом корреспонденту РИА Новости(https://ria.ru/20211001/rakova-1752621540.html) сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следствие заочно предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Таким образом, Ракова получила статус обвиняемой", — сказал собеседник агентства.

Ракова проходит фигурантом в деле о хищении 50 миллионов рублей. Источник сообщил, что на данный момент она не выходит на связь, на работе не появилась, в ее доме проведен обыск, обнаружены следы поспешных сборов, заставляющих предположить, что Ракова скрывается от следствия.

Ее подозревают в махинациях с бюджетными средствами, выделенными Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где она была гендиректором, эти деньги должны были быть направлены на реализацию федерального проекта «Учитель будущего». Позже экспертизой была установлена фальсификация отчетов по проводимым научным исследованиям.

В пресс-службе Сбербанка отметили, что банк следит за ходом событий по уголовному делу Марины Раковой и ее коллег. Расследование охватывает ее деятельность на посту заместителя министра просвещения РФ до прихода в Сбер и, соответственно, никак не связано с ее работой в Сбербанке.

Тем не менее Сбербанк оказывает необходимое содействие следственным органам.