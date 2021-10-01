В Италии привитым "Спутником V" могут предложить дополнительно другую вакцину
19:40 01.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Медицинские власти Италии не исключают возможность введения уже привитым "Спутником V" дополнительной дозы другой вакцины. С таким заявлением в пятницу выступил представитель Минздрава, член научно- технического комитета по борьбе с пандемией Джанни Рецца.
"Высший совет здравоохранения предложил рассмотреть введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса другого типа тем, кто был вакцинирован такими вакцинами, как Sinovac ("Синовак") и "Спутник V". Но нужно постановление регулирующего органа", - приводит его слова агентство АНСА. Рецца уточнил, что с российским препаратом есть бюрократические сложности: в отличие от Sinovac он не зарегистрирован ВОЗ.
В Италии, как в большинстве стран ЕС, российская вакцина не признана. Привитые ей граждане не имеют права на получение ковид-сертификата о вакцинации, так называемого грин-пасса. Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи проводит исследования "Спутника V", в том числе его гетерологичного использования.
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