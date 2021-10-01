Америка призывает Турцию больше не покупать оружие в РФ и отказаться от уже купленного

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты призывают Турцию отказаться от планов дальнейшего приобретения оружия и военной техники у России, предупреждая о том, что не оставят без последствий реализацию Анкарой таких намерений. Об этом сообщила в пятницу в телефонном брифинге первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, комментируя высказывания президента Турции Тайипа Эрдогана о возможности закупки Анкарой у Москвы новых партий оружия и военной техники.

"Это сохраняющийся вопрос. Мы призываем Турцию на всех уровнях и при всех возникающих возможностях не сохранять [уже купленную ранее у Москвы зенитную ракетную] систему С-400 и воздержаться от приобретения какой-либо дополнительной российской военной техники. Мы ясно даем это понять Турции - как и то, каковы будут последствия, если она станет двигаться в данном направлении", - заявила первый заместитель главы внешнеполитического ведомства США.