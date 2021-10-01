В Грузии задержан экс-президент Михаил Саакашвили
19:50 01.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который утверждал, что находится в грузинском городе Батуми, задержан. Об этом в пятницу на брифинге сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.
"Я хочу сообщить нашему обществу, что третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили, задержан", - сказал Гарибашвили.
Грузинские правоохранители заранее знали маршрут передвижения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, задержанного на родине, еще из Украины.
"У наших правоохранительных органов заранее была информация о его [Саакашвили] передвижении, начиная из Украины, заканчивая Грузией. Этот процесс был под полным контролем", - сказал Гарибашвили.
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