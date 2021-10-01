Песков о задержании Саакашвили: Нам неинтересна его судьба
22:00 01.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не интересует судьба экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который ранее был задержан на родине. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Нам неинтересна его судьба", - сказал он. Так Песков ответил на вопрос, удивлены ли в Кремле таким развитием событий вокруг Саакашвили и интересна ли в целом Москве дальнейшая судьба бывшего президента Грузии.
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